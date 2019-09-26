РИАМО - 26 сен. Мочильская средняя общеобразовательная школа и детский сад в Серебряных Прудах откроются 30 сентября, в школе будут учиться 68 детей, сообщил в четверг министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

«Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья – ред.), я с уверенностью могу сказать, что ваши поручения будут выполнены – это закончить работы до конца сентября. До воскресенья мы заканчиваем все работы. И 30 сентября в школу и детский сад уже идут детки», - сказал Тагиев в эфире телеканала «360».

По его словам, всего в школе будут учиться 68 детей, а детский сад примет 35 детей.

«Очень здорово, что, Руслан Рагимович, вы справились с задачей. Это было очень важно, потому что немножко строители нас подвели, получается, что мы на месяц позже закончили капитальный ремонт. Строителям передавайте слова благодарности, что смогли собраться после нашей рекомендации», - отметил Воробьев.

Ранее Воробьев поручил Тагиеву контролировать завершение капитального ремонта в сельской школе в Серебряных Прудах. Сельская школа была построена в 1980 году, при этом ранее в здании ни разу не было капитального ремонта.