РИАМО - 26 сен. Буккроссинг становится популярным в подмосковном Воскресенске, в парке «Москворецкий» уже есть книжная беседка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В парках Подмосковья этой зимой появятся более 10 пунктов обмена книгами. Каждый сможет принести прочитанную книгу и взять с полки любую понравившуюся. Популярность буккроссинга в регионе растет с каждым годом. В воскресенском городском парке «Москворецкий» уже есть своя книжная беседка, которая пользуется у жителей средней части города неизменной популярностью», – говорится в сообщении.

Подборка книг в уличных буккроссингах действительно впечатляющая. Утверждение «Каждый найдет свое» – это про полки в парках.

Буккроссинг предполагает определенную процедуру, по которой книга «отпускается» ее владельцем. Она регистрируется на официальном сайте, а внутрь книги помещается информация, что данная книга участвует в буккроссинге. Человек оставляет книгу в определенном публичном месте, заблаговременно предупреждая других участников движения, чтобы те могли ее взять. В последнее время под буккроссингом подразумевается любой свободный обмен книгами в публичных местах.

На сегодняшний день пункты обмена книгами в Подмосковье уже в городском парке в Раменском округе, в парке Принарский в Серпухове, в парке имени Гагарина в Шатуре, в парк имени Лазутиной в Одинцовском округе.

До конца этого года точки буккроссинга оборудуют в центральном парке Реутова, в парке 200 лет Егорьевску, в городском парке в Кашире, в центральном парке и парке «Наташинские пруды» Люберец, в парке имени Николая Островского в Ступине, а также в трех парках в Одинцовском городском округе.