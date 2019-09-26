РИАМО - 26 сен. Председатель Мособлдумы и руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов ходе заседания рассказал, что главным направлением работы период с 30 сентября по 6 октября является реализация национальных проектов в регионе, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Подмосковье реализует 11 из 12 национальных проектов, озвученных президентом страны. До 2024 года в адресном перечне у нас 425 социально-важных объектов: строительство и реконструкция детских садов, школ, больниц, домов культуры и спорта – всех тех составляющих комфортной жизни наших жителей. На эти цели выделено более 133 миллиардов рублей», – сказал Брынцалов.

По его словам, до конца 2019 года в регионе завершат работы на 205 объектах из адресного перечня. В основном это проекты в сфере здравоохранения и экологии.

«Необходимо совместно с депутатами Госдумы, должностными лицами администраций и представителями подрядных организаций посетить объекты, уточнить фактическое выполнение планов-графиков работ. К этой работе необходимо привлечь общественные советы из числа активных жителей, а также через местные СМИ проинформировать о ходе выполнения мероприятий», – отметил Брынцалов.