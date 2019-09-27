РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова в пятницу ожидается отключение электроэнергии, света не будет в связи с плановыми работами, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по подключению новой копмлектной трансформаторной подстанции ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревни Жеребятьево, Красино, Татарское, Тупицино, Шишкино», – говорится в сообщении.

Также отключение электричества ожидается в деревне Базулино.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения. Уточнить информацию можно на сайте ПАО МОЭСК в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.