РИАМО - 26 сен. В 2019 году акция «Наш лес. Посади свое дерево» впервые прошла не только на территории подмосковных лесных массивов, но и в городских микрорайонах, что способствовало их преобразованию в лучшую сторону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас очень важно, чтобы преобразовались микрорайоны. Они строятся, и важно, чтобы в них было комфортно - чтобы были не только школа и детский сад, но еще и комфортная среда. Поэтому спасибо всем, кто участвует в этой акции. Много знаменитых людей и огромное количество неравнодушных граждан (приняли участие – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса. 21 сентября на участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений. В акции приняли участие более 250 тысяч жителей.