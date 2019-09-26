РИАМО - 26 сен. На строящейся дороге к микрорайону Конкурсный в Сергиевом Посаде строители приступили к устройству дорожного полотна, новая автодорога обеспечит беспрепятственный подъезд к микрорайону, где проживает более тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность дороги составит порядка 1,1 километра. Скорость движения по двум полосам — 60 километров в час. Здесь построят линии наружного освещения и устроят новые инженерные коммуникации.

«Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности города Сергиев Посад. Строительство дороги планируется завершить в IV квартале 2019 года. Новая дорога позволит беспрепятственно доехать до микрорайона, не используя существующий железнодорожный переезд на улице Клементьевская», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас ведется устройство насыпи, ливневой канализации, а также переустройство инженерных коммуникаций. В работах на участке постоянно задействованы порядка 20 специалистов и девять единиц техники.

Дорога пройдет от Западного объезда Сергиева Посада до улицы Парковая. Водители также смогут использовать для проезда тоннель, построенный в рамках второго этапа Западного объезда Сергиева Посада.

Масштабный областной проект строительства Западного объезда Сергиева Посада, общая протяженность которого составит 14,5 километров, реализуется в три этапа. Первый и второй этапы Западного объезда открыты в 2016 и 2017 годах. Реализация первого и второго этапов строительства Западного объезда обеспечили дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и связали Московское шоссе с юго-западной частью.

Сейчас продолжают строительство третьего этапа: дорога позволит связать южную и северную части города, обеспечить выезд в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. Строительство третьего этапа Западного объезда планируется завершить в конце этого года.