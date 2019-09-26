РИАМО - 26 сен. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов 30 сентября представит доклад по состоянию подачи тепла во все жилые дома и социальные объекты на территории региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Дмитрий Владимирович (Пестов – ред.), понедельник утро (30 сентября – ред.) мы начнем с вашего доклада по поводу подачи тепла во все объекты, в том числе в жилые дома. Прошу вас внимательно отработать на выходных со всеми главами, аварийными службами, ликвидировать там, где происходит завоздушивание (систем отопления – ред.). К сожалению, эта проблема существует у нас в системе ЖКХ и люди справедливо беспокоятся по поводу того, чтобы тепло было везде», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В свою очередь глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что на сегодняшний день в округе 99% жилых домов подключили к отоплению.

«Всего у нас с понедельника (23 сентября – ред.) поступило 86 обращений по системе ЦУР. Количество их снижается. В понедельник начали подавать в жилые дома отопление. Отрабатываем каждое обращение. Я думаю, <…> вопрос по завоздушиванию последних 20 домов решится в течение суток, и тогда полностью начнем отопительный сезон», – добавил Юров.

По его словам, тепло подано на все объекты социальные сферы округа.