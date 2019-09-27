РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Льготники подмосковного Красногорска в пятницу смогут получить правовую помощь в администрации муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 27 сентября с 14:00 до 17:00 в кабинете 113 на первом этаже администрации городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

С перечнем категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой, можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.