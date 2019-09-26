РИАМО - 26 сен. В Подмосковье из-за нарушений, связанных с привлечением денежных средств дольщиков, было вынесено 14 постановлений, застройщиков оштрафовали на 1,25 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 24 сентября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 1,25 миллиона рублей», – рассказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Больше всего постановлений было вынесено за неисполнение предписания об устранении ранее уже выявленных нарушений — 11 постановлений на 1,1 миллиона рублей. Еще два постановления на сумму в 100 тысяч рублей вынесли за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС, а еще одно постановление на 50 тысяч рублей — за непредставление отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Кроме того, на этой неделе в список нарушителей попали застройщики ООО «СтройКапитал» (Богородский городской округ), ООО «Двина» (Истра), ЗАО «Стройпромавтоматика» (Звенигород), АО «ПИ» (Красногорск), ЗАО «ИСК «АНТ» (Люберцы), ООО «Группа МГ» (Мытищи) и АО «Монолевер-Трейд» (Химки).