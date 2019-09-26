РИАМО - 26 сен. В подмосковном Подольске состоялось подведение итогов творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей», который был организован системой-112, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Церемония награждения победителей и праздничный концерт прошли в муниципальном учреждении культуры «Культурно-просветительский центр «Дубровицы». Всего поступило 308 работ от детей и их семей. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Всегда рядом» (Служба «112» твоими глазами), «112 историй», «Безопасный мир» и «Семь Я».

«Компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные и народные художники России, определило более 20 победителей. Для участия в конкурсе дети подготовили рисунки, плакаты, видеоролики, игры-ходилки, рисунки-головоломки», – говорится в сообщении.

Победителям вручили дипломы и ценные призы. Для всех участников и гостей провели яркое интерактивное шоу и праздничный концерт с участием творческих коллективов региона. Также мероприятие сопровождалось выставкой работ победителей конкурса.

Кроме того, для детей провели выставку пожарно-спасательной техники и специального оборудования. На ней были представлены автомашины экстренных служб и различное оборудование для спасения жизней и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций.