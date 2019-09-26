РИАМО – 26 сен. На территории Московской области завершилась серия окружных образовательных семинаров для молодежных медиацентров, так, на территории региона в 2019 году провели 10 мероприятий для фотографов, блогеров, журналистов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Более 500 активистов молодежных медиацентров из всех муниципалитетов Подмосковья приняли участие в лекциях и практических мастер-классах от ведущих спикеров в сфере медиа и журналистики. По традиции основными направлениями обучения стали социальные сети, медиаменеджмент, интернет-журналистика, а также видеопроизводство. Уже через несколько месяцев лучшие из лучших встретятся на традиционном медиабалу», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

С активистами ММЦ в ходе образовательных семинаров своим опытом поделились: ведущая телеканала «360» Гузель Камаева, известный журналист международник Аббас Джума, журналист, блогер, кандидат политических наук (Dr. Phil) Камран Гасанов, секретарь Союза журналистов в России Юлия Загитова, мотивационный спикер, психолог, автор и ведущая тренингов Ирина Прокопьева, ведущий радиостанций Хит-FM, Авторадио, радио Energy, Юмор FM Эдуард Костюков.