РИАМО - 26 сен. По просьбам местных жителей на линию вернули автобусы маршрута Зарайск - Рязань, эти маршрутом пользовались и дети, которые ездили в школу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это было обращение летом. Обращались жители Зарайска. Дело в том, что этим маршрутом пользовались и дети, которые ездили в школу. Мне доложили, что этот маршрут уже работает», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов подтвердил, что автобусное сообщение возобновлено по просьбам жителей.

«Мы с 1 сентября возобновили маршрут, там сейчас ходит большой автобус, мы мониторим ситуацию. По договору можем поставить средний автобус, среднего класса. Если мы увидим, что по количеству людей там достаточно среднего класса, то с 1 октября поставим автобус среднего класса, но пока ходит большой автобус, жалоб у нас нет», - отметил Мурашов.