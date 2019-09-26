РИАМО - 26 сен. Магазины торговых сетей открылись на текущей неделе в девяти муниципалитетах Московской области, благодаря чему в регионе было создано 60 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Каждый новый открытый магазин – это и рабочие места, и удобство для жителей, и, через повышение конкуренции, повышение качества обслуживания и товаров, разнообразие ассортимента. Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Новые магазины появились в Химках, Электрогорске, Люберцах, Подольске, Дубне и Красногорске, а также в Одинцовском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах.