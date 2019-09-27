РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 сен. В пятницу в подмосковных Котельниках состоится турнир по скандинавской ходьбе, посвященный Всемирному дню туризма, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«27 сентября в Кузьминском лесопарке, возле стадиона «Здоровье» состоится турнир по скандинавской ходьбе, посвященный Всемирному дню туризма. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 50 жителей городского округа Котельники», – говорится в сообщении.

Победителей турнира ждут призы – специальные палки для скандинавской ходьбы. Помимо этого, все участники соревнований получат подарки и положительные эмоции – после турнира будет организовано чаепитие и песни под гитару.

Занятия по данному виду спорта проводятся для жителей города каждый вторник в 11:00 возле стадиона «Здоровье». Турнир также начнется в 11:00.