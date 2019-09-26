РИАМО - 26 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт производству новых автобусов для Подмосковья на Ликинском автобусном заводе.

«Я очень надеюсь, что наши ЛиАЗы будут работать во всех уголках страны, может, откроется экспортный потенциал, мы будем этому рады. Потому что работа вашего предприятия сказывается и на рабочих местах, и на налогах. Давайте запустим производство», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Воробьев отметил, что производство новых машин благоприятно сказывается и на состоянии экономики.

«Успеха вам, и мы очень надеемся, что автобусы, которые делают в Подмосковье, будут комфортны зимой, и (в них будет – ред.) прохладно, удобно летом», - добавил Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что все автобусы сделаны из российских комплектующих.

«На сегодняшний день проверили готовность к массовому производству, поскольку в этом году планируем получить 300 единиц, общий объем заказа — более 660 машин. Окончание поставки будет уже в 2020 году. Но в этом году на дороги Подмосковья выйдут 300 новых автобусов», - добавил Гержик.

Он уточнил, что производство новых автобусов позволит заводу работать в две смены, что даст увеличение количества рабочих мест.

Более 660 новых автобусов ЛиАЗ выйдут на маршруты Подмосковья до середины 2020 года>>