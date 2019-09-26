РИАМО - 26 сен. На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.

На церемонии присутствовали зампред Госдумы Петр Толстой и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Совершенно не случайно, что здесь, на территории МГИМО, в кузнице наших кадров, дипломатов и международников, мы установили этот памятник. Я хочу сказать слова благодарности студентам, преподавательскому составу, который выступил с инициативой сделать это мероприятие, всем участникам этого проекта», – сказал Дюмин.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов добавил, что открытие памятника на территории университета будет служить напоминанием тому, что Россия известна на весь мир представителями своей культуры.

«Мне кажется, что памятник на территории нашего университета – еще одно напоминание о том, что мы, отстаивая интересы своей родины, должны помнить о том, что наша родина велика не только своими вооруженными силами, экономикой, но и своей замечательной культурой, которая оказывает огромное влияние на развитие всего мира», – сказал Торкунов.

Авторство скульптуры принадлежит академику Российской академии художеств Николаю Иванову.

После открытия памятника гостей ждало выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, театрализованное шоу и мелодекламация. В мероприятии также приняли участие всемирно известные оперные певцы – Любовь Петрова и Алексей Татаринцев.