РИАМО - 26 сен. Второй этап запуска отопления начнется 27 сентября в Дмитровском городском округе, тепло поступит в дома ряда отдаленных поселков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Дмитровском округе начался отопительный сезон: с 20 сентября запустили тепло в многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

«Отопление подается постепенно в соответствии с техническим устройством отопительных систем и конструктивными элементами зданий и МКД. Второй этап подключения начнется с 27 сентября 2019 года в поселках Деденево, Астрецово, Раменье, Настасьино и Якоти», – говорится в сообщении.

В некоторых случаях могут возникать сбои в запуске тепла. Если это произошло, необходимо позвонить в диспетчерскую – управляющая компания проверит и устранит причины отсутствия отопления.

Также жители округа могут обратиться по вопросам задержки запуска тепла по телефону ЕДДС Дмитровского городского округа: 8 (496) 227-95-96.