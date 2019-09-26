РИАМО - 26 сен. К акции «День открытых дверей», которая приурочена к 90-летию Подмосковья, присоединились 12 государственных музеев Московской области, в том числе Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Новый Иерусалим» является крупнейшим музеем региона. Здесь посетители смогут осмотреть постоянную экспозицию, которая посвящена культуре XVII-XX веков, а также познакомиться с экспозициями церковного и светского искусства. Здесь под одной крышей собрано более 200 тысяч экспонатов, многие из которых составляют золотой фонд культурного наследия.

«В музее-заповеднике П.И. Чайковского посетители смогут осмотреть полностью сохранившийся дом и парк, где жил и творил великий композитор. В 2019 году музей отмечает 125-летие со дня основания. Это старейший мемориальный музыкальный музей России», - говорится в сообщении.

Также в рамках акции в историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина посетителям представят экспозицию, посвященную истории России через призму пушкинских произведений. Статуэтки бизонов, «палеолитических Венер» и другие образцы первобытного искусства в это же время покажут гостям музея-заповедника «Зарайский Кремль».

Также к акции «День открытых дверей» присоединятся музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», Военно-технический музей, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник и музей-заповедник «Мураново», а также Звенигородский историко-архитектурный и художественный.