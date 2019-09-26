РИАМО - 26 сен. Один из самых востребованных университетов Подмосковья «Дубна» в 2019 году отмечает свое 25-летие, у него появится новое общежитие, для этого выделили 600 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Был большой запрос на общежития, сейчас мы приступили к проектированию общежития. Мы выделили 600 миллионов рублей для того, чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, проходя обучение в этом учебном заведении. Я очень надеюсь, что мы своевременно приступим к строительству и сдадим этот важный объект», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Первый зампред правительства Подмосковья - министр образования Московской области Ольга Забралова добавила, что общежитие будет открыто к 1 сентября 2022 года.

«В 2020 году до конца года пройдет проектирование. В 2021 году мы приступаем к строительству, за полтора года мы построим. 1 сентября 2022 года мы уже будем готовы к открытию», - отметила Забралова.

Университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России и занимает в этом рейтинге 57 место.