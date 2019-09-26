РИАМО - 26 сен. Традиционный «Морковный фестиваль» состоится 28 сентября в подмосковном Дмитрове в парке «Березовая роща», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Полюбившийся жителям праздник стал визитной карточкой Дмитрова и на этот раз тоже удивит гостей. В программе конкурс «Морковных принцесс», гастрономические мастер-классы, анимационные программы и многое другое. Присоединяйтесь!» – говорится в сообщении.

Участники фестиваля представят поделки из моркови, фантазийные букеты, и, конечно же, наивкуснейшие пироги, варенье, салаты и многое другое из моркови.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что спрос на организованные экскурсионные туры в Московской области вырос до 7% в нынешнем году.