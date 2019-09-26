РИАМО - 26 сен. Ремонт уличного освещения по губернаторской программе «Светлый город» в подмосковном Дмитрове завершится до 15 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках программы в Дмитрове на улицах Загорская, Семенюка, Космонавтов будет улучшено освещение общественных пространств на протяжении 8,4 километра. Работы ведутся с 9 сентября и будут закончены до 15 октября», – говорится в сообщении.

По программе на этих улицах города установят 310 новых светильников и 68 опор. В приоритете – энергосберегающий подход к источникам освещения.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа «Светлый город»: активно строятся и капитально ремонтируются системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.