РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 сен. Отопительный сезон в жилых домах подмосковных Котельников стартует в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКИ администрации городского округа.

«Глава Котельников Андрей Булгаков принял постановление «О начале отопительного периода 2019/2020 года на территории городского округа Котельники Московской области». С 27 сентября отопление будет подано жилищному фонду и другим объектам, расположенным на территории Котельников», – говорится в сообщении.

На объектах социальной сферы подача отопления началась уже 23 сентября.