РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 сен. В пятницу представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья проведет прием в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать седьмого сентября в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области. Время приема - с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Записаться можно по телефону: 8(495)554-04-07.