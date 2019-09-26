РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова 30 сентября ожидается отключение электроэнергии в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: село Растуново, улицы Кленовая, Иверская, Родниковая», - говорится в сообщении.

Также отключение света ожидается в деревне Ртищево на улице Новая; в микрорайоне Востряково на улицах Заборье, Новая, Весенняя, Радонежский переулок; в деревнях Шишкино, Красино, Жеребятьева, Татарское, Тупицино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Информацию можно будет уточнить на сайте ПАО МОЭСК в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.