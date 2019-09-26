РИАМО - 26 сен. В Госжилинспекцию Подмосковья от жителей Московской области поступило 345 обращений по отсутствию тепла, но в последнее время число жалоб начало снижаться, сообщил в четверг представитель Госжилинспекции Московской области в центре управления регионом Руслан Журавлев.

«Госжилинспекция Московской области осуществляет постоянный мониторинг за обращениями жителей по отсутствию тепла. В настоящее время поступило 345 жалоб. В своей работе мы используем тепловую карту Московской области. Лидерами по количеству жалоб жителей являются Люберцы и Балашиха», - сказал Журавлев в эфире телеканала «360».

По его словам, пик жалоб от жителей пришелся на 23 и 24 сентября. На текущей неделе поступило 236 обращений, что составляет 68% от общего количества.

«В настоящее время мы наблюдаем снижение динамики количества жалоб, что говорит о том, что проблемы жителей решаются на местах», - добавил Журавлев.

Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева подчеркнула, что отопительный сезон в муниципалитете начался с 20 сентября.

«На сегодняшний день все школы, детские сады, лечебные учреждения - все с отоплением. Из 1872 МКД в 1816 есть тепло. Есть проблемы с завоздушиванием. У нас работают бригады в штатном режиме в управляющих компаниях, которые ежедневно и круглосуточно решают эту проблему. К понедельнику все <…> жилые дома будут обеспечены теплом. Мы фиксируем жалобы, их отрабатываем, все жалобы на контроле», — пояснила Назарьева.

Она отметила, что в первый день отопительного сезона на сайте администрации городского округа Люберцы была размещена информация по графику запуска тепла в многоквартирные дома.

«Я прошу вас очень внимательно посмотреть на тепловую карту и соответственно те микрорайоны или тот детский сад, где может быть завоздушивание, где какие-то беспокойства отдельно, пусть директора детского сада или школ, если такие есть, обязательно разъяснят», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Назарьева ответила, что в ежедневном режиме идет мониторинг детских садов и школ по температурному режиму.

Сейчас отопление включено в 98,5% социальных объектов и 90% жилых домов. Во все дома тепло подадут к 30 сентября.