РИАМО - 27 сен. В столичном парке «Зарядье» в пятницу состоятся бесплатные астрономические наблюдения, которые организует Московский планетарий, на большом лугу парка установят два переносных современных телескопа для наблюдения за планетами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сентябрь считается самым благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает чистым и безоблачным. Вести занятия будут астрономы и астрофизики. Предварительная регистрация на мероприятие не потребуется», — говорится в сообщении.

Вечерние наблюдения Луны, Сатурна и Юпитера пройдут в пятницу с 19:30 до 21:30. Участники смогут рассмотреть лунные кратеры, моря и горы. Можно будет увидеть Международную космическую станцию, которая совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут.

Наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции «100 часов астрономии». Цель этой акции — привлечь внимание к астрономии и позволить всем желающим хотя бы ненадолго погрузиться в нее. Московский планетарий присоединился к акции в 2011 году. Теперь акцию проводят ежегодно.

Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. Ежедневно планетарий принимает до 3 тысяч гостей, а в год его посещают около 1 миллиона человек.

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