РИАМО - 27 сен. В пятницу открывается прием заявок участников на конкурс социальной рекламы «Твой взгляд», победители смогут разместить свои работы на центральных рекламных площадках города.

Конкурс будет проводится среди учащихся школ дизайна и художественных вузов. Заявки принимаются по 27 ноября. Работы участников можно будет увидеть как на центральных рекламных площадках (здание Телеграфа на Тверской улице), так и на нескольких отдаленных конструкциях – в районе Третьего транспортного кольца.

Конкурс решает задачу по привлечению молодежи в проекты столицы, что в свою очередь приведет к повышению качества социальной рекламы в Москве.

Итоги конкурса подведут в декабре. Участники должны представить работы в полиграфическом и цифровом формате. Приз за первое место в каждой из номинаций составит 120 тысяч рублей.