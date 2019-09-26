РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 сен. С начала текущего года в Балашихе 365 женщин оформили выплаты в связи с рождением первого ребенка, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

В соответствии с законом осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, право на которую имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны.

«С начала года 365 жительниц Балашихи обратились в управление соцзащиты за оформлением ежемесячной выплаты на рождение или усыновление первого ребенка. В 2018-2019 годах за данной выплатой обратились более 800 женщин», – сказал начальник Управления соцзащиты населения Балашихи Игорь Мамонкин.

Выплаты положены женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2019 году эта сумма составляет 12 057 рублей.

Ежемесячная выплата назначается на один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы, необходимые для ее назначения.

Заявление о назначении федеральной выплаты можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания заявителя. В Балашихе можно обратиться в управление социальной защиты населения по адресу: улица Мира, дом 5А. Для жителей микрорайона Железнодорожный по адресу: Саввинское шоссе, дом 4/1. Часы приема: понедельник – суббота с 8:00 до 20:00.

Также документы можно подать в Многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг на улице Советской, дом 4. Часы приема: понедельник – суббота с 8:00 до 20:00.