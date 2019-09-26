РИАМО - 26 сен. Администрация городского округа Химки организовала инвестиционный форум, в ходе которого был представлен потенциал муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Химки стабильно входят в топ 5 «Рейтинга-50», в котором учувствуют подмосковные муниципалитеты. Одной из наиболее сильных сторон округа как раз является работа с бизнесом – согласно данным рейтинга в первом квартале 2019 года количество МСП в Химках выросло на 1022 единицы», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что на территории муниципалитета сформировался благоприятный инвестиционный климат. При этом он обратил внимание на то, что в городской округ приходят крупные международные инвесторы.

В рамках форума сотрудники Корпорации развития Московской области (КРМО) провели ряд встреч с бизнесом, а также рассказали об опыте взаимодействия с администрацией Химок.

«За последнее время в Химках было локализовано несколько инвесторов, привлеченных в регион Корпорацией развития Московской области. Одним из знаковых резидентов стала японская компания Hino, которая уже в следующем году планирует запустить сборочное производство грузовиков», - рассказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

Он также напомнил, что в регионе намерены реализовать проект компании «Коттон-Вей» — запустить предприятие по профессиональной обработке текстильных изделий.

«Оба новых резидента в ближайшее время приступят к реализации своих инвестпроектов», - заключил Федоров.