РИАМО - 26 сен. Около 98,5% социальных объектов и 90% жилых домов подключили к отоплению в Подмосковье с наступлением холодов, отопление во всех домах закончат включать к 30 сентября, сообщил в четверг вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«Сегодня надо сказать, что отопление подано на 98,5% всех объектов социальной сферы и в 90% наших многоквартирных домов. Этому предшествовала большая работа, которая была проведена нашими муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями. Мы отремонтировали 10,5 тысяч километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных. Мы подготовили к зиме 4 тысячи многоквартирных домов. Мы сформировали полный объем резервного топлива», - сказал Пестов в эфире телеканала «360».

По его словам, тепло появится во всех многоквартирных домах Подмосковья к 30 сентября, а тепло будет подано на все объекты социальной сферы 27 сентября.

«Все 100% социальных объектов на сегодняшний день уже подключены к отоплению. Из 586 многоквартирных домов остаются без отопления 15, но по ним есть дорожная карта, по каждому дому развешаны объявления», - отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Он заверил, что эта зима будет самой успешной в Можайском округе.

В свою очередь первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Эдуард Гребенщиков уточнил, что в округе 98% объектов социальной сферы подключены к отоплению.