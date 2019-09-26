РИАМО - 26 сен. Хирурги одной из клиник Подмосковья спасли женщину, проглотившую зубной протез, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В больницу обратилась 59-летняя женщина, случайно проглотившая зубной протез. Это происходит нередко, чаще всего не требует хирургической помощи и само по себе не представляет угрозы для жизни. Однако в этот раз при наблюдении врачи обратили внимание на вздутие толстого кишечника и нарастание признаков кишечной непроходимости», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

По его словам, врачи провели срочное дообследование, в ходе которого была выявлена опухоль сигмовидной кишки. Она перекрывала просвет толстой кишки, вызывая непроходимость. Хирурги решили провести экстренную операцию

Пациентке удалили часть кишечника, пораженная опухолью. Учитывая имевшуюся непроходимость, операция была завершена формированием колостомы. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо – ее состояние соответствует срокам и объему оперативного вмешательства.

Случайно проглоченный зубной протез спровоцировал обращение пациентки к врачам, а это помогло выявить опасную для жизни болезнь и вовремя провести грамотное лечение.