РИАМО - 26 сен. Оздоровительная акция, которая состоится в рамках областного проекта «Активное долголетие», пройдет в подмосковной Коломне 29 сентября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Участники «Всероссийского дня ходьбы» смогут не только с пользой для здоровья провести выходной, но и проверить свою смекалку, а также творческие способности.

«Организаторы подготовили для участников увлекательный квест-маршрут, который состоит из 10 заданий, составленных таким образом, чтобы справиться с ним мог каждый», – говорится в сообщении.

Мероприятие завершится концертом, торжественным награждением и сюрпризом от организаторов в виде угощения.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 12:00 в парке Мира.