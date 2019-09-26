РИАМО - 26 сен. В личном кабинете «Мособлгаза» можно передать показания и оплатить счета за газ, с начала 2019 года к сервису подключили 250 тысяч новых абонентов говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

На сегодняшний день уже более 1,2 миллиона жителей Подмосковья оплачивают счета за газ через личный кабинет. Сервис пользуется популярностью за его простоту и удобство. К тому же, абоненты отмечают пользу уведомлений, которые рассылаются по СМС или на электронные ящики, о необходимости оплаты или, например, о сроках поверки счетчиков.

«Оплачивать за газ легко» – правило, которое мы заложили в основу разработки сервиса. Мы максимально упростили ключевые функции, повысили доступность информации и исключили необходимость визита жителей Подмосковья в офис», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Жители Московской области отмечают улучшенный интерфейс. Обновленную третью версию личного кабинета «Мособлгаз» запустили в тестовом режиме в начале лета 2019 года.