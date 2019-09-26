РИАМо – 26 сен. Первого октября начнется осенне-зимний сезон проекта «Московское долголетие», для участников откроют три новых направления, наибольшим спросом у пожилых горожан пользуются спортивные игры, так, зимой в 14 парках можно будут посетить лыжные тренировки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди них футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, гольф, бильярд и другие.

«Впервые откроют кружки зимних видов спорта. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, а в 17 парках организуют катание на коньках», – говорится в сообщении.

Проекту «Московское долголетие» всего 18 месяцев, но он уже стал неотъемлемой частью жизни города.

«Надеемся, что появление новых направлений не только порадует тех, кто уже участвует в проекте, но и привлечет новую аудиторию, особенно мужскую, которая сейчас составляет лишь 15%», – отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты города Москвы Владимир Филиппов.

В новом сезоне 225 учебных программ для участников «Московского долголетия» подготовили 26 столичных вузов.

К проекту, в частности, присоединились МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств.

Москвичи старшего поколения могут пройти курсы сомелье, посетить занятия по английскому языку, информационным технологиям, психологии, бизнесу, ландшафтному дизайну, пчеловодству, овощеводству и другим направлениям. Горожан также приглашают поучаствовать в заседаниях интеллектуальных клубов и кружков по интересам.

По инициативе участников проекта «Московское долголетие» и театральных деятелей в проекте открылось театральное направление.

«Для участников работает 70 театральных студий. Представители старшего поколения изучают актерское мастерство, узнают, что такое психодрама, сказкотерапия, а также знакомятся с процессом создания декораций и костюмов. Занятия уже посещают более двух тысяч человек», – уточняется в сообщении.

Студии работают на базе досуговых и культурных центров, центров социального обслуживания, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. Например, в театре-музее «Булгаковский дом» занятия проводит народный артист России Владимир Стеклов.

Реализацию проекта «Московское долголетие» начали в 2018 году. Чаще всего его участниками становятся москвичи в возрасте 60–70 лет.