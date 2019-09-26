РИАМО - 26 сен. В подмосковном Раменском городском округе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти супружеской пары, выпавшей из окна забаррикадированной горящей квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти супружеской пары в результате выпадения из окна квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога, повлекшее смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 24 сентября жильцы многоквартирного дома в селе Новое Раменского округа вызвали сотрудников пожарной службы из-за задымления в квартире на пятом этаже. Приехавшие на место пожарные не сразу смогли попасть в квартиру, поскольку жильцы дверь не открыли, а изнутри она была подперта мебелью.

Тем временем мужчина, проживающий в квартире вместе с супругой и семилетним ребенком, обмотав мальчика веревками, спустил его с балкона вниз, после чего вместе с супругой выпрыгнул из окна. От полученных травм мужчина скончался на месте, а женщина на следующий день в больнице.

Криминалисты проводят дополнительный осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания, а также все обстоятельства произошедшего.