РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 сен. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска вылечили женщину с тяжелой формой деформации пальцев на стопе, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.

В травматологическое отделение Красногорской городской больницы №1 обратилась пациентка с тяжелой деформацией пальцев на стопе. Патология доставляла сильный дискомфорт и мешала ходить. Промучившись 5 лет, женщина решилась на кардинальные меры и обратилась в больницу с просьбой об ампутации пальца. Врачи осмотрели ногу и диагностировали, что у пациентки комплексная деформация переднего отдела стопы - поперечное плоскостопие и палец можно выровнять путем проведения ряда операционных манипуляций.

«В Красногорской городской больнице №1 пациентке провели сложное ортопедическое вмешательство. Была сделана корригирующая остеотомия всего переднего отдела стопы. Убрали экзостоз, сдвинули кости, сформировали правильную параболу поперечного свода, искривленный палец поставили на место и закрепили его спицей», – говорится в сообщении.

Врачи избавили женщину от плоскостопия. К тому же, у пациентки был запущенный случай, когда вальгусное отклонение – искривление пальца, образование костной «шишки» – было более 30 градусов. Уже на второй день пациентка встала на ноги и начала ходить. Правда, ей больше месяца нужно будет носить специальную ортопедическую обувь.

«Поперечное плоскостопие бывает врожденным и приобретенным. И чаще всего деформация стопы встречается у женщин, так как они, в том числе, носят обувь на высоком каблуке. Из-за неудобной обуви возникает перенагрузка переднего отдела стопы и свод, который должен иметь форму арки и выполнять амортизирующую функцию, распластывается. Начинают происходить изменения, которые носят адаптивный характер, начинает расти косточка, пальцы начинают сгибаться, а со временем происходит молоткообразная деформация пальцев ног, то есть их искривление», - пояснил хирург-ортопед травматологического отделения КГБ №1 Сергей Косарев.

По его словам, многие пациенты считают, что при образовании костной «шишки» на большом пальце, достаточно ее удалить и проблема решится, но это не так. Если просто удалить выросшую кость и не исправить плоскостопие, то деформация стопы будет развиваться дальше. Здесь поможет только ортопедическая операция.