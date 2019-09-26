РИАМО - 26 сен. Включение отопления в социальных объектах Подмосковья держится на особом контроле, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема отопления всегда актуальна в осенний период. Сентябрь был с одной стороны очень теплый, однако прошедшая неделя была достаточно прохладной. В рамках постановления правительства мы внимательно отслеживаем, когда должно быть включено тепло и, конечно, всегда делаем исключение, то есть включаем отопление раньше», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также подчеркнул, что власти следят за обращениями граждан по данному вопросу.

«Мы знаем обращения граждан, жалобы — где особенно мамы беспокоятся про детские сады и школы, где поликлиники и стационары нуждаются в особом отношении. Поэтому эта тема на моем личном контроле», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что с 20 сентября в Подмосковье приступили к включению всех котельных.

По закону отопление включают в случае, если среднесуточная держится на отметке ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. Воробьев поручил начать отапливать социальные объекты и жилой фонд досрочно. Кроме того, по поручению губернатора в Московской области работает штаб, отслеживающий ситуацию с отоплением, который также занимается решением возникающих вопросов.