РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В Подольске квадроциклисты клуба «Bizon» проведут серию ознакомительных курсов для молодежи по эксплуатации питбайков в октябре, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель клуба и организатор курсов Владимир Савушкин.

Подольский клуб любителей квадромототехники «Bizon» появился в округе около 5 лет назад. Его участники регулярно отправляются в экстремальные экспедиции по городам России на квадроциклах, участвуют в различных соревнованиях и квадромотокроссах.

«В текущем году (в 2019 году - ред.) у нас появилось новое направление - обучающие курсы для молодежи под названием «Motoforest Bizon». Серию таких занятий, в рамках которых ребята смогут узнать о питбайках, как за ними ухаживать и эксплуатировать, начнутся в октябре, а первое занятие пройдет 20 октября в 14:00. Принять участие смогут все желающие, увлекающиеся мототехникой. Также мы будем рассказывать о технике безопасности, экипировке, расскажем из чего питбайк состоит, какие технические жидкости использовать и многое другое», - сказал Савушкин.

Данные курсы будут рассчитаны для начинающих мотопитбайкеров. Занятия будут бесплатными, а проходить будут в молодежном центре «Максимум». Узнать подробности можно по телефону: 8(925)188-56-27.

«Эти курсы будут интересны тем, кто увлекается мототехникой и вообще задумывается о приобретении питбайка. Мы расскажем о правилах езды по лесу, управлении и многом другом», - пояснил Савушкин.