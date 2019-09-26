РИАМО – 26 сен. Опубликован бюджет России на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, так, профицит федерального бюджета в 2020 году должен составить 0,9 триллиона рублей, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

В 2021 году профицит бюджета составит 0,6 триллиона рублей, в 2022 году – 0,3 триллиона рублей.

«Опубликован проект бюджета России до 2022 года. Согласно документу, доход федерального бюджета в следующем году должен составить 20,4 триллиона рублей. В 2021 году эта сумма будет равняться 21,2 триллиона рублей, а в 2022 году составит 22 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания кабмина отмечал, что бюджет РФ в течение трех лет останется профицитным.

Ранее Медведев рассказал, что правительство работает над новым прогнозом социально-экономического развития страны. Прогноз предполагает два сценария – оптимальный и более сложный.