РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 сен. Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписаний, касающихся устранения нарушений в работе лифтов многоквартирных домов в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №22 по Парковой улице в деревне Сабурово городского округа Красногорск пожаловались, что ни в одном из подъездов не работают лифты, хотя дом введен в эксплуатацию еще в 2018 году.

«Жилищные инспекторы установили, что меры по вводу в эксплуатацию, содержанию и безопасной эксплуатации грузопассажирских лифтов не приняты. Акты приема в эксплуатацию не представлены, не проведено техническое освидетельствование и пуско-наладочные работы. Отсутствовали паспорта и декларации на подъемники. Управляющей компании «ВЭРС» дали месяц на ввод в строй лифтов, обеспечение безопасной эксплуатации и содержания. По истечении срока предписания они функционировали», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, лифты – сложные технические устройства, и любая их неисправность несет угрозу здоровью и жизни людей.

«Поэтому бездействие управляющих компаний в их устранении, недостаточная настойчивость в требованиях к обслуживающим специализированным организациям означает серьезную ответственность УК и персонально их руководителей», – подчеркнула Федина.