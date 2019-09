РИАМО - 26 сен. Неделя моды в столице откроется показом в Московском метрополитене, он пройдет в октябре на станции «Деловой центр», на нем будет представлены работы молодых российских и иностранных дизайнеров, которые созданы специально для современных жителей мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Московский метрополитен регулярно становится площадкой для современных и красивых мероприятий. У нас есть опыт проведения дефиле и выпуска капсульной коллекции одежды совместно с известными российскими дизайнерами. В октябре именно с показа на станции метро начнется Moscow Fashion Week – ключевое событие для всей российской модной индустрии», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Показ концепт-стора «Секция» проведут на закрытой станции «Деловой центр». На нем будут представлены коллекции Даниила Анциферова, Carne Bollente, Ли-Лу, RUSHEV, A.P.C., Sorry I’m not, Etudes, Kruzhok, AMI, Husky, Isabel Marant, Our legacy, Helmut Lang, Suncoo, Subterranei и Opening Ceremony.

Это не первый раз, когда столичное метро участвует в модной жизни Москвы и России, — в 2019 году метрополитен выпустит совместно с производителем спортивной экипировки ASICS лимитированную модель кроссовок, в цветах которой использованы цвета линий московской подземки. Купить необычную обувь можно будет в фирменных магазинах метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в селективной дистрибуции партнеров ASICS.