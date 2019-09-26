РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. С начала текущего года в подмосковном Подольске муниципальные земельные инспекторы провели 149 проверок физических и юридических лиц, сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 812 579 рублей, сообщается на сайте администрации Подольска.

«В Подольске по итогам девяти месяцев с начала 2019 года муниципальные земельные инспекторы провели 149 проверок физических и юридических лиц. По 120 проверкам выявили 15 самовольно занятых участков, два не переоформлены на праве постоянного пользования; четыре используются не по целевому назначению, в 60 случаях владельцы не исполнили ранее выданные предписания. Всего наложили штрафов на сумму 812 579 рублей», - говорится в сообщении.

Задача муниципального земельного контроля - обеспечить соблюдение организациями и гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель. Плановые проверки по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года.

По результатам проведенных проверок составляются соответствующие акты, а в случае выявления нарушений земельного законодательства составляются протоколы об административных правонарушениях с дальнейшим рассмотрением в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было назначено наказание. Привлечение виновного к административной ответственности не исключает его обязанности по возмещению причиненного ущерба. Осуществление муниципального земельного контроля может быть осуществлено на любом земельном участке, входящем в состав земель муниципального образования, независимо от форм собственности и разрешенного использования.