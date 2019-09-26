РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске собственники трех сельскохозяйственных участков ликвидировали борщевик Сосновского по предписанию муниципальных инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске 25 сентября муниципальные земельные инспекторы совместно с представителями ГКУ МО «Центр агропромышленного развития Московской области» повторно проверили более 14 гектаров земель сельхозназначения, чтобы проконтролировать исполнение мер по борьбе с борщевиком Сосновского.

«Правообладателям земель ранее было предписано принять меры по уничтожению растения, однако не все это сделали. По результату осмотра было установлено, что на 3 земельных участках из 5 проверяемых произрастание борщевика Сосновского уже ликвидировано», - говорится в сообщении.

По закону «О благоустройстве в Московской области» и кодексу Московской области об административных правонарушениях, правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на своих земельных участках. За нарушение им грозит штраф для физических лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

С 2020 года сельхозземли, на которых муниципальные земельные инспекторы зафиксировали борщевик Сосновского, будут осматривать в приоритетном порядке. Такое решение приняли областные министерства имущественных отношений и сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующий критерий будет внесен в программу, которая формирует план осмотров на будущий год.