РИАМО - 26 сен. Ликинский автобусный завод выпустит свыше 660 автобусов большого класса новой модификации по заказу Подмосковья, одна из поставок ожидается уже в конце осени, а завершится выпуск транспортных средств до середины 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Накануне Ликинский завод посетили министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, заместитель председателя Мособлдумы Александр Ливадченко, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров и генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«В рамках обновления автопарка при поддержке АО «Сбербанк Лизинг» Ликинский автобусный завод поставит свыше 660 автобусов новой модификации, которые разработаны специально для Московской области. До конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых мы ожидаем уже к концу осени», – сказал Гержик.

Между Минтрансом Подмосковья и АО «Сбербанк Лизинг» заключено соглашение на сумму 9,3 миллиарда рублей. По словам Гержика, его подписание создаст благоприятные условия для развития и обновления автобусного парка Московской области.

«Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока», – отметил министр.

Всего в период с 2019-го по середину 2020 года автопарк пополнится на 632 автобуса ЛиАЗ-5292 большого класса пригородного исполнения и 29 ученических автобусов большого класса, оборудованных дополнительной кабиной водителя-инструктора. Их салоны адаптированы для маломобильных граждан, количество посадочных мест увеличено в 1,5 раза – до 42 мест. Общая пассажировместимость составляет 84 человека.

Транспортные средства оборудованы всеми современными модулями – ГЛОНАСС, Wi-Fi роутерами и USB-зарядками для гаджетов пассажиров.

В ходе визита на завод правительство Подмосковье также подписало соглашение о пятилетнем сотрудничестве с «Группой ГАЗ» по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья.

«Подписанное сегодня соглашение – это значимый этап в развитии нашего сотрудничества с Московской областью. Для организации работы удобных и продуманных маршрутов на территории региона с численностью почти 8 миллионов человек, граничащего и тесно взаимодействующего со столицей, нужны комплексные решения. В рамках дальнейшего сотрудничества мы планируем участвовать в проработке развития транспортной инфраструктуры области», – добавил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.