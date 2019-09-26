РИАМО - 26 сен. В сельских населенных пунктах Коломенского городского округа открыли две детские игровые площадки, установленные в муниципалитете по программе губернатора Московской области, с 2013 года в округе по этой программе было установлено 16 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«Новые детские городки установлены на улице Малая в селе Пестриково и на улице Школьной в деревне Сельниково. Все игровые комплексы сделаны из экологически чистых материалов, они имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям ГОСТа», — говорится в сообщении.

Начиная с 2013 года, в Коломенском городском округе по программе губернатора было установлено 16 детских площадок. В этом году они появятся еще в пяти дворах.

«Губернаторские площадки – это настоящий подарок маленьким коломенцам. Большие, яркие с огромным количеством игровых элементов детские городки становятся настоящим центром притяжения для жителей», — отметил глава округа Денис Лебедев.