РИАМО - 26 сен. В трех сельских школах Коломенского городского округа открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», до 2022 года в округе откроется еще десять «Точек роста», говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

Центры открылись 24 сентября. Новые кабинеты, оснащенные современными ноутбуками, интерактивными комплексами, 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной действительности, оборудованием для уроков ОБЖ и технологии, появились в сельских школах в поселках Сергиевский, Проводник и селе Непецино благодаря федеральному проекту «Современная школа».

«Современные дети гораздо быстрее думают и развиваются, чем мы когда-то. Они без труда осваивают современные технологии, стараются узнать больше и научиться чему-то новому. И такую возможность как раз дают центры «Точки роста», — сказал глава Коломенского округа Денис Лебедев.

Он добавил, что благодаря этому проекту через несколько лет почти в каждой коломенской сельской школе будет кружок по робототехнике или моделированию. Это не просто позволит занять детей чем-то интересным, но и качественно повысит уровень образования в округе.

Оборудование центров размещается в двух классных комнатах: в одной будут проходить уроки, а другую отдадут под проектную деятельность.

Уже на этой неделе в центрах начнутся уроки по технологии, информатике, основам безопасности жизнедеятельности – предметам, для которых техническое оборудование играет значимую роль. Во внеурочное время в центрах будут проходить дополнительные занятия по программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, такие как моделирование, программирование, робототехника.

«Центры с общим названием «Точка роста» создаются с целью уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Имеется в виду уровень технического оснащения и наличие внеурочной деятельности. В этом году в проекте участвуют три коломенские школы: Сергиевская, Непецинская и Проводниковская», – рассказала начальник управления образования Лариса Лунькова.

Она добавила, что до 2022 года в Коломенском городском округе откроется еще десять «Точек роста», три из них появятся уже в следующем году.

Одиннадцатиклассница Сергиевской школы Анна Гвоздева занимается моделированием уже три года, но до этого модели своих проектов она могла увидеть только на экране компьютера. С открытием в школе федерального центра образования «Точка роста» у девочки появилась возможность не просто самостоятельно разработать объемную фигуру, но и распечатать ее на 3D-принтере.

«Новое оборудование наконец позволит воплотить все мои теоретические задумки в жизнь», - поделилась школьница.

Гвоздева добавила, что она вместе с учителем уже разработали модель брелока для ключей с эмблемой проекта «Точка роста», который теперь будет напоминать об этом событии.