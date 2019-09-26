РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 сен. В подмосковном Дзержинском 28 сентября пройдет Единый день диспансеризации, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития образования и отраслей соцсферы администрации муниципалитета.

«Очередной Единый день бесплатной диспансеризации пройдет в поликлинике Дзержинской городской больницы 28 сентября. Пройти ее можно с 9:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Для прохождения первого этапа диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.

С собой нужно иметь паспорт и полис.