РИАМО - 26 сен. На дороге возле ЖК «Мытищи Лайт» планируют убрать искусственные неровности, чтобы решить проблему с пробкой, также на этом участке намерены перенести остановку и пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

Очередное совещание в рамках строительного дня прошло в Мытищах 25 сентября. На совещании рассмотрели вопрос организации дорожного движения на региональной автомобильной дороге Осташковское шоссе в районе ЖК «Мытищи Лайт» в связи с образованием многочисленных заторов по причине установки искусственных неровностей.

«После серьезных случаев ДТП наша комиссия рекомендовала «Мосавтодору» установить здесь вызывные светофоры и (обеспечить – ред.) поэтапное снижение скорости до 50 километров в час. Представители «Мосавтодора» установили две искусственные неровности, тем самым затруднили пропускную способность автомобилей. Жители обращаются с просьбами демонтировать их», - сказал заместитель главы администрации Мытищ Александр Бирюков.

На встрече отметили, что от жителей поступают многочисленные обращения с жалобами на заторы на дороге в этом районе. В числе решений проблемы – убрать искусственные неровности, поменять расположение светофоров. Пробка начинается с 8 утра в Пирогове. Надо обратить внимание на решение вопроса, в первую очередь обеспечить безопасность дорожного движения.

Начальник Мытищинского регионального дорожного управления автодорог №8 Владимир Сизов отметил, что работы в этом направлении ведутся и в ближайших планах убрать искусственные неровности.

«Что касается установки светофоров, этот вопрос надо рассматривать отдельно, если мы поставим еще один светофор, у нас получится три светофора с разницей в 250 метров, не станет ли хуже? Пробка была и ранее, сейчас мы приступим к работе на этом дорожном участке – перенесем остановку, перенесем пешеходный переход. Эти работы планируем выполнить к концу октября», — добавил Сизов.

Совместное выездное совещание по данному вопросу запланировано на 1 ноября.