РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 сен. Вопросы наружной рекламы обсудили в подмосковном Домодедове на круглом столе общественной палаты округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Круглый стол на тему «Наружная реклама в городском округе Домодедово. Сложившаяся практика и перспективы развития» прошел по инициативе комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям общественной палаты городского округа Домодедово в Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой.

«Идея правительства Московской области была следующей: формализовать и навести порядок в размещении наружной рекламы. За последние годы некоторый порядок наведен, наши здания освобождены от громоздких больших световых коробов, в которых постоянно перегорали лампы», - сказал президент торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Александр Пашков.

Также на круглом столе обсудили типы наружной рекламы, разрешенные к установке в Домодедове, процедуры согласования фасадных схем и подходы к оформлению торговых центров.

«Что касается типов конструкций, которые мы рекомендуем – это объемные буквы. Они могут быть с подложкой или без подложки, но обязательно с внутренней подсветкой. Также к достаточно популярным типам конструкций можно отнести крышные конструкции и под ними кронштейны», - сказала главный инспектор отдела сферы обращений администрации городского округа Домодедово Татьяна Воробьева.

Она также добавила, что сейчас речь идет о выстраивании благоприятного архитектурного облика городского округа Домодедово. Важно сохранить тот колорит, который присутствовал изначально при проектировании города.

Предприниматели, которые хотят разместить рекламную информацию на фасаде здания, должны предварительно согласовать фасадную схему с администрацией округа. Обращение рассматривается в администрации в течение двух недель.

Чаще всего неисправности выявляются в сетевых магазинах.

«За 2018 год по факту самовольного размещения либо использования средств размещения информации в городском округе Домодедове нашим отделом было вынесено 100 постановлений, по факту неисправного состояния было вынесено 16. В этом году уже вынесено 104 дела по самовольному размещению и по факту неисправного состояния 20 постановлений», – сказал представитель территориального отдела №24 Госадмтехнадзора по Московской области Николай Лукашук.