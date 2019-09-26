РИАМО - 26 сен. Нетрезвый пассажир напал на водителя такси в столичном районе Соколиная Гора, он избил водителя и укусил его за палец, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования Щербаковской улицы стали свидетелями потасовки между двумя мужчинами, они быстро отреагировали на произошедшее и выяснили, что дерущиеся – это водитель и пассажир такси.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сев в машину, принялся оскорблять водителя. Между ними завязалась словесная перепалка. Таксист отказался везти буйного пассажира и попросил выйти из машины. Однако мужчина напал на водителя с кулаками, избил и укусил его за палец», – отмечается в материале.

Росгвардейцы задержали дебошира, им оказался 39-летний выходец из Воронежа. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшему же сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь. Также они вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Таксиста пришлось госпитализировать с переломом ноги и множественными гематомами.